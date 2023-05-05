Сегодня ночью "пресс-служба Пригожина" и обозленные военкоры с банановых республик активно разгоняли видеообращение главаря боевиков "ЧВК Вагнер" на фоне множества трупов ликвидированных вагнеровцев. Распыляющий слюной Пригожин возмущен отсутствием снабжения боеприпасов, что в следствии приводит к большим потерям.

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Позже, на подконтрольном Телеграм-канале опубликовано новое обращение к народу россии, главнокомандующему вс рф и Министерству обороны, в котором Пригожин заявляет о отступе 10 мая боевиков "ЧВК Вагенер" в тыловые лагеря из Бахмута, так сказать "зализать раны".

Не сложно понять, что под видом "зализывания ран", главарь т.нз. "оркестрантов", с "фиаско" сворачивает концерт из-за собственных политических амбиций. Конфронтация с российским Минобороны затянулась на приличный срок, а в своем обращении Пригожин в лучших традициях ИПСО глорифицирует собственную "ЧВК" и дискредитирует перед народом рф правительство Кремля, такая себе невидимая "зрада".

Как бонус, вагнера смогут вывезти все намародёренное на временно оккупированных территорий. Так или иначе, любые внутренние конфликты россии нам на руку. Слава Украине! Слава ВСУ!