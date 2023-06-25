Вагнеровцы в Воронеже сбили уникальный Ил-22М-11, помогавший оккупантам строить фронт

Вчера, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" сбили самолет Ил-22М-11 российского Минобороны. Вражеская авиация понесла потери в небе над Воронежской областью.

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Сбитый "вагнеровцами" самолет по существу являлся воздушным командным пунктом армии оккупантов, выполняющим важную роль в построении единого информационного поля на фронте. Obozrevatel расскажет, почему уничтожение этого самолета является весомой потерей для оккупантов и чем именно он уникален.

Так, вчера российский пропагандист Илья Туманов указал информацию о бортовом номере утраченного самолета – RA-75917. Этот номер принадлежит самолету Ил-22М-11.

Характеристика Ил-22М-11

Ил-22М-11 – воздушный командный пункт на базе самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-22 (модификации Ил-18), который оснащен самолетным узлом ретрансляции "Сокол". Самолеты Ил-22 выпускались в конце 1970-х годов.

Известно, что в последние годы в России проводилась модернизация этих самолетов. Министерство обороны РФ провело модернизацию пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11, израсходовав на ремонт и модернизацию, как указано в контракте, 1,6 миллиарда рублей. Модернизация каждого из пяти самолетов стоила от 310 до 333 млн рублей.

В частности, в 2022 году сообщалось, что экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева работал над серийной модернизацией самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11. Как отмечалось, модернизация самолета должна била обеспечить скоростной и защищенный обмен информацией в реальном режиме времени, что позволило бы осуществлять управление разнородными межвидовыми группировками войск в различных условиях.

Также преимуществом воздушного командного пункта (ВКП) является то, что в отличие от наземных командных пунктов он менее уязвим, более гибок в применении и охватывает большую территорию, ведь самолет может длительное время находиться в воздухе, оперативно перемещаясь на значительные расстояния.

Кроме того, в ходе модернизации предполагалось изменение принципов применения командного пункта на базе самолета Ил-22М. А именно новый ВКП стал основным местом боевого управления. Командующий таковой группировкой может без помощи других, разместив в ВКП группу боевого управления, управлять всеми силами распределенными в пространстве межвидовой группировки войск.

Напомним, что накануне Евгений Пригожин с наемниками ЧВК "Вагнер" утром "захватили" Ростов, прошли Воронежскую область и дошли до Ельца в Липецкой области. Там провозглашенный "поваром Путина" поход на Москву был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые штабы" вроде бы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов.

"Вагнеровцы" за сутки уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами. В общей сложности было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов ВКС РФ. Также стало известно, что в самолете находилось десять российских военных.

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