'Вас будут убивать и пытать': Зеленский предупредил страны, где царят пророссийские настроения

Страны, на которые может напасть Россия, ждет тот же сценарий, который страна-агрессор воплощает в Украине. Оккупанты будут убивать и пытать людей, уничтожать их города и села.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с представителями балтийских СМИ в Латвии 11 января. Он ответил на вопросы журналистки Мультимедийной платформы латвийского телевидения о том, что происходит со странами, куда приходит Россия.

Журналистка отметила, что в Латвии до сих пор есть часть общества, которая поддерживает Путина и ждет Россию. Они отравлены кремлевской пропагандой и верят тем лживым нарративам, которыми РФ зомбирует население.

Те, кто верит кремлевскому "ящику", считают, что с приходом России им станет жить гораздо лучше.

"Но это сказка, которая никогда не сбудется", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины сказал, что ждет народ, который не хочет себя защищать.

"Если вы не выйдете с оружием сражаться за свою свободу, то со временем потеряете независимость, традиции, язык, все свои очень важные ценности... Поэтому если вы готовы отдать свое государство, все свое и превратить Латвию в "Латвийскую область Российской Федерации", то не нужно выходить на защиту страны", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, украинский лидер выразил уверенность, что латвийский народ будет бороться за независимость своего государства. Поэтому ему нужно быть готовым к тому, что эта борьба будет тяжелой и кровавой.

"Я знаю, что ваши люди будут бороться. А это значит, что их будут убивать. Если вы возьмете оружие в руки и выйдете себя защищать, вас будут убивать и пытать до тех пор, пока вы не сможете отстоять свое", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия везде действует по одному сценарию, в какую бы страну она ни пришла.

"Повсюду куда пришел Путин, нет никакого экономического роста, повсюду потеря идентичности, всюду замороженный конфликт. Повсюду он делал это аналогично. Вот вам Грузия, вот вам Сирия, где они разрушили города и села и убили тысячи людей... То же самое он делает в Украине. Сценарий кругом тот же", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. В Риге его встретил президент страны Эдгар Ринкевич. На совместной пресс-конференции Ринкевич объявил о новом пакете военной помощи.

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