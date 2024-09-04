"Важно, чтобы мир видел этот террор": Зеленский отреагировал на российские удары по Львову и Кривому Рогу. Видео

После массированного российского обстрела Украины 4 сентября президент Владимир Зеленский заявил: важно, чтобы мир видел террор оккупантов, все преступления РФ против нашей страны и реагировал на это. После ударов противника во Львове и Кривом Роге пострадали гражданские, семь человек погибли.

Видео дня

Видео обращения главы государства вечером в среду, 4 сентября, опубликовал YouTube-канал Офиса президента. По состоянию на вечер спасательные работы во Львове и Кривом Роге уже завершены.

"Были повреждены обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Много пострадавших. Всем оказана необходимая помощь. К сожалению, во Львове погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким!" – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех политических и общественных деятелей, каждого лидера, который поддерживает украинцев и осуждает российский террор.

"И также спасибо всем журналистам Украины, Европы, мира – всем, кто правдиво говорит о происходящем, об этой войне, о том, как важно защищать жизнь", – отметил президент.

Визит премьера Ирландии

4 сентября с визитом в нашу страну приезжал глава правительства Ирландии Саймон Харрис. Он побывал не только в Киеве, но и в Гостомеле и Бородянке.

"Он видел, что принесла российская война в Украине. Сегодня мы подписали с Ирландией двустороннее соглашение о безопасности – содержательное, как и нужно. Это уже 26 такое соглашение. Хотя Ирландия в военном плане – государство нейтральное, но политически, экономически и в гуманитарной сфере мы активно сотрудничаем. И будем работать еще активнее", – сообщил Зеленский.

Ирландия продолжит поддержку Киева, работу над санкциями против РФ.

"Я предложил Ирландии более подробно рассмотреть возможность патроната над восстановлением одного из наших регионов. И, конечно, очень ценно, что общество Ирландии, политический класс будут знать, что происходит в Украине и что именно нужно, чтобы как можно быстрее завершить эту войну", – рассказал глава государства.

Обстановка на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский, как и каждый день, представил президенту доклад по каждой части фронта, в частности о Покровске, Торецке, Кураховском направлении, отдельно – о Курской области РФ.

"Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены. По состоянию на сейчас эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда благодаря одному направлению", – сказал Зеленский.

Эвакуация украинцев из Ливана

4 сентября продолжилась эвакуация наших людей с Ближнего Востока – из Ливана. 11 детей и 14 взрослых уже в безопасности.

"Наши дипломаты и разведка будут помогать и в дальнейшем – все украинцы в регионе, которые нуждаются в этом, могут обратиться в наши дипломатические учреждения на Ближнем Востоке и получить все необходимое, всю помощь, все содействие", – заверил глава страны.

Запланированные мероприятия

Продолжается подготовка важных встреч с партнерами, заявил Зеленский.

"То, что может и должно укрепить наши позиции – не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, стремящихся к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась. Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего, это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", – анонсировал он.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто с Украиной. "Благодарю всех, кто воюет и работает – действительно на 100% работает, чтобы защитить нашу независимость, наших людей!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины прокомментировал кадровые перестановки в Кабмине. Зеленский объяснил их необходимостью усилить политику государства в разных направлениях, в том числе и дипломатическом.

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