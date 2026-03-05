Важное направление развития: в ВСУ рассматривают использование экзоскелетов для разгрузки пехоты

В Вооруженных силах Украины планируют внедрять экзоскелеты и роботизированные транспортные системы. Нововведения должны помочь снизить физическую нагрузку на бойцов пехоты.

Об этом сообщил офицер отдела взаимодействия с медиа управления связей с общественностью ГУК ВСУ майор Андрей Ковалев, передает "Укринформ". Он отметил, что когда-то футуристические идеи сейчас считают реальными решениями для фронта.

"Актуальным очевидно сейчас становится, что украинским пехотинцам приходится проходить за сутки около там 10-15 км. И встает вопрос, что очень часто, к сожалению, пехота должна нести нагрузку на себе", – отметил он.

Технологии, уменьшающие нагрузку на украинских военных

По словам майора, уменьшение физической нагрузки на военных является важным направлением развития технологий в Вооруженных силах. Речь идет о применении решений, которые частично заменяют человека или помогают выполнять задачи в сложных условиях.

"Недавно мы могли говорить о том, что экзоскелеты – это звучит как-то фантастически, сейчас эта идея реально рассматривается для внедрения и ее использования в войне. То же касается использования роботизированных транспортных систем типа "роботов-мулов", – рассказал Ковалев.

Что такое экзоскелет

Экзоскелет – это конструкция для всего тела или его части, которая обеспечивает структурную поддержку и работает с помощью электродвигателей, пневматики, гидравлики, рычагов или сочетание кибернетических технологий.

Он позволяет человеку двигаться с большей силой и выносливостью, одновременно уменьшая нагрузку на тело. Система управления экзоскелета синхронизирует движения человека с механизмом, передает сигналы двигателям и защищает плечо, спину, талию и бедра во время поднятия и удержания тяжелых предметов.

