Вблизи Волчанска пограничники 'Форпоста' взяли в плен трех российских оккупантов. Видео

В Харьковской области вблизи города Волчанск воины-пограничники захватили в плен российских военнослужащих. Трое захватчиков станут пополнением нашего обменного фонда.

Операцию провели бойцы из бригады ГПСУ под названием "Форпост". Этим успехом Государственная пограничная служба Украины поделилась в субботу, 16 мая, в Telegram.

В ведомстве опубликовали видеоролик с допросом россиян. Трое оккупантов рассказали, откуда они и сколько им лет.

Двое военнослужащих российской захватнической армии проживают в Нижнем Новгороде. Младшему 29, старшему 42 года.

Третий солдат государства-агрессора сказал, что он родился 1 июля 1989 года рождения, то есть ему 36. Он родом из города Златоуст в Челябинской области РФ.

