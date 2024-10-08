Великобритания выделила Украине почти $4,5 млрд для закупки оружия: что на них закупят

Великобритания предоставила Украине почти 4,5 млрд долларов (3,5 млрд фунтов стерлингов) на закупку современного военного оборудования у британских производителей. Министерство обороны уже заключило контракты с несколькими компаниями Соединенного Королевства.

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Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщила прессслужба правительства Британии. В парламенте подчеркнули, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

В сообщении говорится, что британская торговая миссия посетила Киев, чтобы встретиться с украинским правительством и представителями промышленности и обсудить дальнейшее сотрудничество. Миссию возглавил заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Люк Поллард. В ее состав вошли представители министерства обороны, департамента по бизнесу и торговле и оборонной ассоциации ADS.

Этот визит стал продолжением июльского соглашения, позволяющего Украине использовать 3,5 млрд фунтов стерлингов для закупки оружия.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании является железной. Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственный промышленный потенциал, усиливая возможности Украины. Мы стоим бок о бок с Украиной и будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется", — заявил Люк Поллард.

Минобороны Британии уже заключило несколько важных контрактов с британскими компаниями. В частности, соглашение с Thales на поставку ракет для ПВО и Sheffield Forgemasters на изготовление стволов для артиллерийских установок.

В сообщении отметили, что будущие заказы находятся на стадии подготовки и будут финансироваться Украиной за счет собственных резервов и 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования, предоставленных Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Британия объявила о крупном пакете финансовой помощи Украине на сумму более 600 млн фунтов стерлингов (более 781 млн долл.). Речь идет не только о средствах поставки военной техники, но и о бюджетной поддержке, в частности для ремонтов энергообъектов и финансирования зарплат и пенсий. Также деньги пойдут на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию разрушенного Россией.

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