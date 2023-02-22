Блог | Игаль Левин: Великое российское наступление провалилось под Угледаром

ВС РФ уже около месяца развивают наступление в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Кременной и Купянска. Это и есть то "крупное наступление", о котором так много говорили в СМИ (во многом, клюнув на российские вбросы).

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Задумка Генштаба ВС РФ была развить наступление на многих направлениях, создать наиболее тяжелую ситуацию на Бахмутском направлении (попутно решая задачу и с утилизацией Пригоженцев), вынудить украинский Генштаб бросить на Бахмутское направление резервы, а тем времен нанести главный удар на Угледарском направлении.

Угледар, в отличие от Бахмута или других направлений, – ключевой пункт и его взятие является первостепенной важностью для дальнейшей оккупации Донецкой области.

Для создания ощущения большого наступления на направлениях Купянска и Кременной были задействованы силы ССО ВС РФ, которые должны были не прорывать фронт и не занимать новые территории, а обеспечить интенсивность боевых действий, тем самым создавая тревожную обстановку для украинского Генштаба с этих направлений.

Многие российские действия на вышеупомянутых направлениях были не столько полноценным наступлением, сколько имитацией наступления с единственной целью – запутать украинское командование.

Наступление под Угледаром, которое было основным усилием, происходило строго следуя советской военной доктрине. Сначала оборону пыталась пробить механизированная пехота, когда показалось (это момент когда они через дачи подошли прямо к самому городу), что в этом есть успех, был введен танковый батальон, чтобы окончательно прорвать оборону и обойти город взяв его в кольцо – перерезав трассы.

В итоге все эти попытки оказались провальными, танки пожгли, а пехоту в конечном счете выбили с дач и отбросили от города.

Наступление танков поддерживал российский спецназ, который тоже был побит, потеряв не просто часть своего состава, но и своих старших командиров.

Этот разгром по сути свел на нет все российское наступление, которое готовилось долгие месяцы.

Тут есть важная ремарка, несмотря на неуспехи, Генштаб ВС РФ не посмел задействовать свой резерв в несколько десятков тысяч мобилизованных. Это верно с точки зрения военного искусства – вы используете резервы только для развития успеха, в случае удачного наступления, или во время активной обороны для затыкания дыр.

Российский Генштаб сейчас выжидает ответное украинское контрнаступление и воспользуется этим резервом именно для сдерживания украинских штурмовых и механизированных бригад.