Венгерские дроны нарушили воздушное пространство Украины: Зеленский раскрыл детали

Венгрия запустила над Украиной свои разведывательные дроны. Украинские военные зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства дронами-разведчиками, которые, скорее всего, были венгерскими и, вероятно, следили за украинской оборонной промышленностью.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он в пятницу, 26 сентября, провел военное совещание.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, министр обороны Денис Шмыгаль и профильный заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Президент заслушал доклады по ключевым направлениям фронта, а также ситуации на приграничных территориях.

Инцидент с дронами Венгрии

Главком Александр Сырский доложил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", – сообщил Зеленский.

В связи с этим глава государства поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому такому зафиксированному факту.

О чем еще шла речь на военном совещании

Глава государства также заслушал на совещании доклады о ситуации на ключевых направлениях фронта.

Особое внимание уделили Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с ее начала уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп.

Кроме того, обсудили ситуацию в Купянске и на прилегающих территориях, а также ход действий ВСУ на Харьковщине и Донетчине в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая СБУ впервые разоблачила венгерских разведчиков. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, выявлять слабые места в наземной и воздушной обороне региона. Кроме этого, шпионы изучали взгляды местных жителей, в частности, сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

