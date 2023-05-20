Венгрия снова заблокировала санкции против РФ: названо причину

19 мая Венгрия заблокировала очередной пакет санкций Европейского против РФ из-за личностей, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Он был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в "государственной измене" в России.

Видео дня

Об этом сообщает издание EUobserver. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами-членами ЕС.

В апреле, послы Европейского союза практически достигли согласия по списку российских чиновников, которые должны быть включены в черный список, связанный с делом Владимира Кара-Мурзы и его приговором к 25 годам заключения в России.

Окончательное решение по списку должно быть утверждено министрами иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе, запланированной на понедельник, 22 мая.

Однако, перед самым утверждением списка российских чиновников, Венгрия внесла вето, по крайней мере, в отношении одного из российских имен, связанного с делом Кара-Мурзы, в предлагаемом списке Европейского союза. Это может привести к задержке окончательного решения и необходимости дальнейших переговоров с Венгрией и другими странами-членами ЕС.

Европейский союз настаивает на том, что лица, причастные к преследованию Владимира Кара-Мурзы, должны быть подвергнуты санкциям.

Новый пакет санкций против России направлен на ограничение продажи технологий двойного назначения и предусматривает включение в черный список около 100 российских чиновников и организаций, связанных с участием в конфликте на Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания ввела новые санкции против россиян из-за нарушений прав человека. Ограничения введены в отношении агентов ФСБ и российских следователей за арест британо-российского гражданина Владимира Кара-Мурзы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!