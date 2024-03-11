Вернулся с войны и задушил жену: в России хотят делать губернаторами 'героев СВО'

В России решили готовить губернаторов и руководителей госпредприятий из "героев СВО". Для этого запустили специальный сайт, куда военные преступники могут подавать свои заявки. В первый же день тут, по сообщениям пропагандистов, оказалось 14 тысяч желающих.

Можно только представить, что это будет за "новая элита". В России растет число преступлений, совершаемых вернувшимися с фронта российскими военными. Местная пресса постоянно рассказывает о диких случаях, когда военные убивают, калечат, насилуют мирных жителей российской глубинки. И часто безнаказанно, так как полиция сама их боится.

Тем временем бывшие зеки, которые получили помилование за "боевые подвиги", расхаживают по школам, делятся воспоминаниями, воспитывают подрастающее поколение. Ну чем не идеальные российские губернаторы и топ-менеджеры?

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Кого назвали "элитой"

Об инициативе готовить из бывших СВОшников губернаторов и руководителей заявил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. Он назвал их "настоящей элитой", "тружениками, воинами".

Если верить российским пропагандистам, то уже в первый день открытия регистрации на сайте нового кадрового проекта "Время Героев" там оказалось 14 тысяч заявок от тех, кто воевал в Украине. Военные преступники теперь хотят занимать высокие должности.

И хотя в условиях программы говорится, что люди с судимостью принимать участия в ней не могут, большая часть завербованных зеков получила помилование от президента РФ. В таком случае судимость считается снятой. А насчет новых преступлений, совершенных СВОшниками, то полиция и прокуратура часто смотрят на них сквозь пальцы.

По данным основательницы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, в РФ помилованы 50 тысяч бывших зеков, которые прошли войну в Украине.

Садистов – в губернаторы

Среди кандидатов на высокую должность может оказаться, например, прапорщик, бывший участник СВО, который в военно-спортивном лагере в Новосибирске избил 10-летнего мальчика. Его мама рассказала в соцсетях, что детей вывезли в поля на подготовку.

Военному она доверила здорового ребенка, а когда забирала, у сына на голове была рана, а на теле и под глазами – синяки. Мальчик матери сказал, что этот прапорщик бил его палкой по голове при всех за невыполненные задания.

Илья Кулинич из города Шахты Ростовской области вернулся с фронта без ноги. Он женился, на свадьбу приходили даже муниципальные чиновники. А через пару дней в сети появилось видео, на котором он издевается над 1,5-годовалой дочерью своей жены.

Жители города требовали, чтобы ребенка забрали из семьи. Но вместо этого бывший военный получил лишь административное наказание за побои.

В Челябинске участник войны в Украине задушил свою жену. Никита Сидоров после полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольно отправился на фронт. А когда вернулся домой, то любил выпить. Как рассказывали соседи, после пары рюмок спиртного Сидоров терял остатки адекватности.

В этот раз он два дня отмечал 23 февраля, домой пришел ночью уже 25-го, но жена его не пустила. Тогда бывший военный забрался в квартиру через балкон и убил свою супругу. При этом в квартире находился 3-летний сын.

Сидоров может не досидеть свой срок, а снова завербоваться на войну, где так же сможет, как говорится, "смыть кровью" свою вину и еще успеть на "социальный лифт" от Путина.

Известен случай, когда бывший боец СВО жестоко избил свою бывшую супругу. Он сломал ей кости на лице и глазницы, так что врачам пришлось вставлять женщине металлические пластины.

Однако никакого наказания "герой" не понес, поскольку предоставил награды за взятие Бахмута. Он отделался штрафом в 5 тысяч рублей. Тоже неплохой кандидат в губернаторы.

Бывшие зеки учат детей, как любить Россию

В Новосибирске по школам "гастролирует" Никита Семьянов. Он проводит уроки мужества, рассказывает о подвигах, учит патриотизму. Но его бывшая супруга рассказала, что еще в 2021 году Семьянов задушил ее отца.

Убил он его в гараже за то, что мужчина отказался куда-то отвезти Семьянова, а потом закопал на своем дачном участке. Срок свой он так и не отсидел, потому что завербовался на СВО. Теперь "герой" учит детей и вполне может записаться в "элитный кадровый резерв".

В Томске на встречу со студентами педагогического университета пришли несколько военных преступников. Среди них Дмитрий Денисюк, судимый за угрозу убийством и разбой. Теперь он "образец для подражания" будущих педагогов.

А в Курской области задержали военнослужащего Сергея Кретова за домогательства к школьницам. Он отправлял им сообщения сексуального характера через VK. Если выкрутится, вполне может стать чиновником.

Как и экс-прокурор Воркуты Алексей Абрамов. В 2020 году он совершил пьяное ДТП – сбил на пешеходном переходе студента. Парень получил серьезные травмы и прикован к креслу. А прокурор отправился на "СВО".

Через месяц он был ранен и вернулся. Выплачивать 2,5 млн рублей парню, которого покалечил, он не собирается. "Смыв грехи кровью", он теперь может претендовать на высокую должность. Тем более, что человек уже с опытом.

Заявления от "героев СВО" будут принимать до 8 апреля. Затем им придется написать эссе, рассказать о своих талантах и поделиться планами, как они хотят улучшить жизнь своего города или страны. После онлайн-тестирования объявят победителей и начнут готовить их к руководящей работе.