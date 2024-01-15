Ветеранское сообщество Украины призвало Конгресс США не медлить с финансовой поддержкой в борьбе с Россией

Ветераны российско-украинской войны обратились к членам Конгресса Соединенных Штатов Америки с просьбой ускорить предоставление Украине финансовой помощи. Представители общественных организаций и союзов обращают внимание конгрессменов на усиление ракетных ударов врага по гражданским объектам и необходимость укрепления обороноспособности страны.

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Инициатором обращения выступил младший сержант ВСУ в отставке и глава Украинского объединения "Мечта" Юрий Гудыменко, а среди подписантов – ОО "Женское ветеранское движение", ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО", Союз Участников, Ветеранов, Инвалидов АТО и боевых действий (СУВИАТО), ОО "Защитник страны" и другие.

Соединенные Штаты Америки с первых дней войны поддерживают Украину и предоставляют оружие и технику на миллиарды долларов. Мы, ветераны русско-украинской войны, ценим каждое проявление поддержки американского народа и жесткую позицию на право каждой нации защищать свой суверенитет и путь развития. В этот момент, когда ситуация на поле боя решается технической состоятельностью и экономическим потенциалом, Украине крайне необходима уверенность, что мы можем полагаться на наших ближайших партнеров. Ужесточение вооруженного сектора поможет сохранить жизнь украинских воинов, ведь мы имеем дело с войной технологий", – говорится в обращении.

Подписанты обращают внимание конгрессменов на то, что военно-техническая поддержка Украины – это прямые инвестиции в развитие обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки и укрепление их ВВП.

Большинство средств, выделенных на вооружение для Украины, остаются работать на американскую экономику. Их вкладывают в изготовление снарядов, боеприпасов, техники, расширение производственных мощностей, закупку материалов и логистику доставки. При этом создаются дополнительные рабочие места. Демонстрация наглядной блестящей работы оружия, произведенная в США, приводит к росту акций частных американских компаний, специализирующихся в этой области. Этому способствует также высокий мировой спрос на военную технику и конкуренция производителей за результативность", – отмечают ветераны.

По словам Юрия Гудыменко, помощь от США имеет не только важное военно-стратегическое значение, но и будет способствовать стабильности и экономической выносливости Украины.

“Ваша поддержка очень важна для нас. Каждый день украинцы кровью борются за право на будущее не только своей страны, но и цивилизованного мира. Каждый день мы прячем своих собратьев из-за недостаточного количества боеприпасов и военной техники. Миллионы наших родных вынужденно выбирают путь беженцев. Но мы будем стоять до конца – это наш выбор! От вашего дальнейшего шага зависит, будут ли наши жертвы бесполезными", – подчеркивают подписанты обращения в Конгресс США.