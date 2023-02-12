Везут на лодках и государственных самолетах: СМИ узнали, как Иран поставил РФ модернизированные дроны

Иран поставляет контрабандой модернизированные типы боевых беспилотников большого радиуса действия в Россию для использования в войне с Украиной. В РФ доставлено как минимум 18 подобных дронов.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Иран использует лодки и государственные самолеты для переправки оружия в Россию. Также в Москву были отправлены иранские специалисты, которые должны помочь ввести дроны в эксплуатацию.

Не менее 18 усовершенствованных дронов были доставлены в Российскую Федерацию после специального визита делегации РФ в Тегеран.

Так, российская делегация в составе 10 человек выбрала шесть беспилотников Mohajer-6, которые имеют дальность полета около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников Shahed 191 и 129, которые также имеют ракеты класса "воздух-земля".

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые активно использовались Россией для уничтожения целей, более модернизованные дроны предназначены для доставки бомб и возвращения на базу в целости.

Данный факт демонстрирует растущую близость между Ираном и Россией. В настоящее время армии РФ все больше и больше не хватает оружия, поэтому правительство обращается к партнерам за помощью.

Россия, возможно, стремилась получить более совершенные беспилотники, примерно сопоставимые с турецким Bayraktar TB2, потому что Украина стала все более эффективно останавливать более мелкие дроны, которые должны лететь низко, прежде чем нанести удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран модифицирует ударные беспилотники Shahed, которые он поставляет России. Это делается для того, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины.