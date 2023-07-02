Разъяснение. Я удалил видео с подрывами наших воинов на минном поле со своих ресурсов только потому, что не хочу, чтобы кто-то считал, что это сделано ради лайков, просмотров и репостов. Исключительно из-за этого.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Я вважаю правильною публікацію і зробив би це знову. Бо це правда, за яку сплачено дорогою ціною, і про це мене просили деякі солдати, які по тих полях ходили.

Відділення підривається, один за одним, вони надають собі допомогу, намагаються допомогти товаришам, і з того поля витягнули усіх, нікого не кинули попри обстріл. Для солдат тут нічого образливого нема, це відео засвідчує жертовність та подвиг, та намагання виконати наказ за будь-яку ціну.