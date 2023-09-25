'Видим четкую заинтересованность мира в сотрудничестве': Зеленский рассказал о будущем производстве оружия и систем ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах производства вооружения в нашей стране. Прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, нам нужны системы противовоздушной обороны и другие современные виды оружия.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении к украинцам в понедельник, 25 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Лучше всего – чтобы мы могли производить и ПВО, и другие передовые образцы оружия. Это безальтернативно", – отметил гарант.

Он заверил, что в Украине шаг за шагом будут построены все производства, необходимые для выпуска собственного вооружения. В этом уже заинтересованы и партнеры нашего государства.

"Мы видим уже очень четкую заинтересованность мира работать с нами ради новой оборонной силы не только Украины, но и наших партнеров. Нашего мира в целом – мира, основанного на правилах и не терпящего агрессии и террора, которые Россия пытается сделать нормой", – сказал Зеленский.

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Он также рассказал о подготовке к первому Форуму оборонных индустрий, насчет которой докладывал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. На сегодняшний день есть уже более 160 компаний из 26 стран Америки, Азии, Европы, а также Австралии, которые примут участие в этом мероприятии. На форуме будут представлены производители полного спектра вооружений.

"Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина и США договорились о совместной работе по производству оружия и оборонных систем. Владимир Зеленский назвал эту долгосрочную договоренность исторической и раскрыл ее детали.

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