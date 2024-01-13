'Видимо, мы были слишком оптимистичными': заместитель генсека НАТО прокомментировал контрнаступление Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что война, начатая Россией в Украине, вряд ли закончится и в 2025 году. По его мнению, ни у одной из сторон нет военной способности одержать победу.

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Об этом он сказал в эфире канала Digi24 в пятницу, 12 января. Чиновник отметил, что союзники, возможно, были "слишком полны энтузиазма и оптимизма" в начале контрнаступления Вооруженных сил Украины весной 2023 года.

"Так же как кто-то в начале войны, думал, что через две недели россияне займут Киев, мы сказали: "Нет, Украина имеет возможности противостоять", так же, возможно, и у нас было слишком много энтузиазма, оптимизма в начале украинского наступления весной", – добавил заместитель генсека Альянса.

В то же время он призвал не прибегать к преувеличенному пессимизму, "потому что у Украины есть достаточно ресурсов, чтобы поддерживать эту войну и быть успешной".

"Мой призыв – готовиться к долгой войне, что она будет продолжаться. Это (завершение войны. – Ред.) не произойдет в 2024 году и, вероятно, не в 2025 году. Мы не видим военного потенциала, который дал бы возможность одержать решающую победу, одной из сторон. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории", – считает Джоане.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что союзники по НАТО на встрече с Украиной вновь заверили, что продолжат оказывать стране "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. В частности, члены блока планируют предоставить Украине в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

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