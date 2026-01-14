'Видит ли это МАГАТЭ?' На Запорожской АЭС оккупанты разместили военную технику рядом с ядерными реакторами. Видео

На Запорожской АЭС оккупанты разместили военную технику прямо возле ядерных реакторов, что создает серьезную угрозу. Видео с БпЛА-разведчика показывает скопление техники на территории станции, нарушая нормы международного гуманитарного права.

Россияне используют объекты АЭС как безопасную площадку для тренировок и запусков РСЗО, зная, что украинские силы не нанесут удары по атомным реакторам. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Видеозапись свежая и демонстрирует размещение российской военной техники непосредственно возле ядерных реакторов Запорожской АЭС. Такое использование объектов атомной станции противоречит нормам Международного гуманитарного права, которое запрещает превращать АЭС в военные цели.

По данным Сил обороны, оккупанты располагают здесь технику, зная об ограничениях по нанесению огневых ударов по атомным объектам. Это позволяет им тренировать операторов БпЛА и осуществлять удары РСЗО по Запорожью, используя территорию АЭС как защищенную базу.

Эксперты МАГАТЭ, миссия которых находится на станции, пока не давали публичных оценок этой ситуации.

"Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых есть на станции?" - отметил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что тот не бомбит оккупированную российской армией Запорожскую атомную электростанцию. Мол, "это уже большой шаг".

