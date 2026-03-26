Виновен в смерти 129 гражданских: сообщили о подозрении генералу РФ, который командовал вторжением на Сумщину. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому генерал-лейтенанту Сергею Киселю. В начале 2022 года он руководил 4-й танковой дивизией. Под его командованием оккупанты на Сумщине разрушили сотни зданий и убили 129 гражданских, среди которых 8 детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там отметили, что генералу ранее уже сообщали о подозрении за организацию ударов по гражданской инфраструктуре Ахтырки из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным следствия, с 24 февраля по 23 марта 2022 года под руководством Киселя российская дивизия атаковала населенные пункты Сумской и Черниговской областей. По материалам дела, оккупанты почти вплотную расстреливали гражданские здания из тяжелой бронетехники и ствольной артиллерии.

Правоохранители установили маршруты продвижения российских войск, места их пребывания во время оккупации и подразделения, которые участвовали в наступлении. Кроме того, удалось выяснить, личный состав, вооружение и технику, которую использовали оккупанты.

Генералу заочно сообщили о подозрении в ведении агрессивной войны (по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении преступника в международный розыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!