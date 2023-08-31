'Визуально – Вторая мировая': украинский защитник рассказал, как происходила херсонская операция, и указал на главные сложности

В среду, 30 августа, была годовщина начала Вооруженными силами Украины Херсонского контрнаступления. Украинский защитник Сергей Жолонко рассказал, как проходила операция, сравнив ее со Второй мировой войной.

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Свои воспоминания военный опубликовал в Facebook. По его словам, основными сложностями для наших защитников на поле боя были вражеские самолеты, некоторые из которых были перекрашены в цвет ВСУ. Они контролировали небо, наше ПВО не доставало, летали очень низко.

Свои воспоминания боец начал с 5 утра 29 августа 2022 года, наша армия находилась недалеко от реки Ингулец.

"По дороге, еще из Березнеговатого, кроет враждебная арта, сотни наших боевых машин и тысячи людей идут к переправам... Началось "Херсонское наступление". Визуально – Вторая мировая", – отметил Жолонко.

Он привез на передовую БК, провизию и другие вещи, необходимые бойцам, и провел ночь в разбитом здании под постоянными обстрелами.

Уже 30 августа в 6 утра украинские бойцы поставили антенну на холме, опять же под обстрелами вражеской артиллерии.

"Начинают крыть целенаправленно по нам..., с**бываемся, дорога в воронках, пыль непроглядная + наши поставили дымовухи, ничего не видно, непрерывно двигаются танки, бехи и разная мелочь... Течик по такой дороге и с такой скоростью, пожалуй, никогда не ездил... Все норм... На "базе", – описал события того дня военный.

Всю следующую ночь, по его словам, продолжались артдуэли. Боец также посетовал, что утром нашел связь и позвонил, поскольку в этот момент начался минометный обстрел.

"В этот момент приход мины, все прячемся в доме как родные, обнимаясь на полу, начинаем считать... 5-я ложится под дом, шестой, слава Богу, не дождались... Меняем тайник. Перебегаем в расхуренный ангар для скота (какая-то мастерская с запахом г.) Там уже нашли Василя и Колю, перед обстрелом оба пошли к ветру за этот ангар... Залезали (влетали) в разбитые окна..." – с болью вспоминает боец.

В этот день военные также узнали о двух "200-х" из третьей роты.

"Оба, оба молодые, один – точно из Новоукраинки, прилет в окоп. 300-х где-то 6. Ночь традиционно неспокойная, в районе переправы красное зарево", – рассказал Жолонко.

1 сентября он снова вышел в наряд под сплошными канонадами и, вспоминая те события, сравнил их с днем Сурка – непрерывным повторением одних и тех же страшных событий. Тогда военные узнали еще об одном погибшем в их батальоне. После этого враг устроил авианалет.

"16.00. Узнали ужасную информацию: после того, как самолет "отработал" по нам, дальше "работал" по позициям 1 роты... 5-200-х, 5-300-х... В этой роте у меня друзья. .., говорят "френдли-файер"! Кому верить – не знаю, вижу одно – воздух контролируют глаза (UPD – это были рашка-самолеты из Крыма, разрисованные под ВСУ)", – отметил военный.

Такие "дни-близнецы" продолжались до 8 сентября. В тот день около часа ночи Жолонко получил контузию.

"Не помню время между взрывом, от которого потерял сознание и последующим. Многие взрывающиеся "солнца". И*аное горение, сплошная пыль, потеря ориентиров, рвота... Голова раскалывается, боль... Ворота ангара вогнулись, их присыпало камнями. "Жмеринку" забросило взрывной волной под шишарь. Если бы задержался еще на секунду снаружи – его бы не было... От эвакуации он отказался. Достоял в наряде до 6 утра, мозг не работает..." – вспоминал боец. Только тогда его увезли в медроту.

"Поставили капельницы, долго, много, типает, вернули в медвзвод в "Лаванду". Хуже. ...дальше как по этапу – эвакуация..." – рассказал Жолонко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупант, родившийся в Украине и ушедший воевать против собственной страны, Александр Субботин рассказал, что представители российской армии нарушали закон в украинском Херсоне, когда тот был оккупирован. Захватчики совершали военные преступления, насиловали женщин, мародерили.

– В Херсоне три дня подряд праздновали освобождение от российских захватчиков. Центр города от 11 ноября был переполнен, люди приходили с плакатами в поддержку украинских защитников и скандировали патриотические лозунги.

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