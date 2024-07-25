Вклад в оборону государства: защитники Украины получили от Порошенко новую партию комплексов 'Ай-Петри СВ'

Комплекс противодействия техническим разведкам врага "Ай-Петри СВ" за несколько месяцев работы на линии фронта уже снискал добрую славу. Эта новейшая разработка украинских инженеров защищает артиллерийские бригады, пехоту и другие подразделения от российских БПЛА – и разведывательных, и ударных.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Работа над усовершенствованием "Ай-Петри" продолжается параллельно с производством, потому что спрос на комплексы огромен, хотя государство пока не выделяет ни копейки. Петр Порошенко, финансирующий и производство, и обучение операторов "Ай-Петри" за свой счет, передал военным комплексы новой модификации, пикапы для быстрого передвижения экипажей, зарядные станции и генераторы для автономного питания.

"Сегодня мы передаем четыре комплекса "Ай-Петри СВ". Это то, что защищает наши войска, артиллерию, пехоту, наш десант от вражеских дронов. Более 20 комплексов уже работают непосредственно на линии фронта, прикрывая наши войска", – говорит Порошенко.

Новая модификация имеет большую дальность работы, рассказывает военный. А это означает большую безопасность для украинских бойцов.

"Спрос на комплексы "Ай-Петри" на фронте растет, поэтому мы увеличиваем производство. "Ай-Петри" – это тактический комплекс противодействия техническим разведкам врага, который прикрывает наших воинов непосредственно на боевых позициях. Военные хорошо знают, сколько жизней это спасает. Поэтому хорошая слава об "Ай-Петре" быстро разошлась и на южном, и на восточном направлениях", – говорит Порошенко.

"На базе опыта боевого применения мы создали четыре комплектации "Ай-Петри". Сегодня передаем их военным в Центр обеспечения службы ПГТР ГШ ВСУ вместе со связью и пикапами для их мобильности. А наше украинское производство увеличивает объемы в 3-4 раза", – сообщил пятый президент. По словам Порошенко, существенно нарастить производство было непросто, что предполагает работу в две смены при постоянных отключениях света и атаках на критическую инфраструктуру.

"Это – наш вклад в оборону государства. Как и серийное производство комплексов индивидуальной защиты "Ванильный сахарок", FPV-дронов, новейших комплексов окопного РЭБ и дронов-перехватчиков", – констатирует Порошенко.

В ноябре прошлого года стало известно, что Петр Порошенко инвестировал в разработку новой системы РЭБ 150 млн. грн. В настоящее время сумма инвестиций составила 200 млн грн, два десятка комплексов уже работают на фронте. Одними из первых из них получили артиллеристы. По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений.

"Это – кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Мы за этот очень короткий срок прошли все виды испытаний и поставили его на вооружение", – сказал Порошенко.

"Моя мечта, чтобы вся полоса оброны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективным для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", – говорит пятый президент.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.