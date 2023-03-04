Владелец ЧВК ''Вагнер'' имитирует пребывание в Бахмуте: где на самом деле Пригожин снимал последнее видео

В пятницу, 3 марта, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал в сети видео, якобы записанное в украинском Бахмуте. Однако на самом деле "повар Путина" лишь имитирует пребывание в городе.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Там отметили, что ролик Пригожина был записан не на окраинах Бахмута или в самом городе, а в селе Парасковеевка.

О захвате этого населенного пункта "вагнеровцы" заявили около двух недель назад, 20 февраля.

В видео владелец ЧВК "Вагнер" утверждает, что его наемники якобы окружили Бахмут. Однако охранники Пригожина не подпускают его близко к городу, из-за чего ему и пришлось снимать видео в Парасковеевке, поэтому его заявление является сомнительным.

"Видео является провокационным и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", – подчеркнули в ЦНС.

Там напомнили, что раньше Пригожин уже кичился своим "пребыванием" в Соледаре, опубликовав фото из пещеры во Владимировке – ее он пытался выдать за соледарскую шахту. Самого командира наемников тогда в городе не было, за него шли бои.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут Донецкой области, где украинские защитники сдерживают наступление оккупантов. Интенсивные боевые действия ведутся в самом городе и вокруг него.

– Детальнее о том, что происходит в городе, который остается самой горячей точкой фронта, читайте в нашем материале.

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