Власти призвали оградить предприятия ВПК от утечек информации

На данный момент практически отсутствует помощь государства в вопросе защиты предприятий военно-промышленного комплекса. ООО "Украинская бронетехника", NAUDI и другие профильные ассоциации неоднократно обращались в соответствующие государственные органы с просьбой минимизировать информацию о производителях и поставщиках оружия и военной техники, которую враг может получить из открытых источников, но на данный момент никаких шагов в этом направлении не сделано.

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Об этом в интервью заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"С декабря враг сменил стратегию применения ракетно-бомбовых ударов и сосредоточился на ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса, официально подтвердившимся в ГУР Минобороны. Враг считает украинский оборонно-промышленный комплекс серьезной угрозой и целенаправленно атакует его", – констатирует он.

По его словам, нужно немедленно принимать меры по усилению безопасности предприятий ВПК и адаптировать существующее законодательство к условиям долгосрочной войны.

"Враг может узнавать о наших локациях, о наших производственных возможностях из трех источников: спутниковая съемка, агентурная сеть и открытые источники информации. По состоянию на сегодняшний день, к сожалению, вся информация относительно производителей и поставщиков боеприпасов, вооружения и военной техники находится в открытом доступе, в открытых реестрах. Вы заходите на любой ресурс по анализу предприятий и можете найти информацию о его оборотах, контрагентах, о местонахождении производственных площадок", – отметил Бельбас.

По его словам, чтобы защитить предприятия ВПК, необходимо использовать все возможные средства – организовывать релокацию производств, максимально скрывать информацию о производственных площадках, перестраивать производственные цепочки, немедленно искать решения, минимизирующие информацию в открытых источниках о предприятиях оборонного комплекса. Подробнее о угрозах безопасности для украинской оборонки смотрите видео.