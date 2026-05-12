Некоторое время назад я упоминал о компании Palantir и манифесте ее основателя Алекса Карпа. В том тексте Карп высказал довольно простую, но отрезвляющую мысль: технологическому сообществу пора оставить иллюзии и перестать заниматься исключительно мирными приложениями. Технологии должны работать на защиту общества. Он прямо написал, что применение искусственного интеллекта в военном деле – это свершившийся факт, и для защиты от агрессивных режимов демократиям нужна реальная, ощутимая сила.

Интересно наблюдать, как эти теоретические размышления переходят в практическую плоскость. Сегодня Карп приехал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Это не просто формальный визит, а переход к той самой работе, о которой говорилось в манифесте.

Сотрудничество с американским оборонным сектором сейчас переходит на новый уровень. Ранее Украина и Palantir уже договорились создать дата-центр, специализирующийся на искусственном интеллекте для военных нужд. Речь идет о системе, способной перерабатывать миллионы фрагментов разрозненных разведданных. Она помогает анализировать обстановку, предсказывать направления атак и координировать автономные перехватчики.

Как рассказал Михаил Федоров, алгоритмы компании уже работают в украинской армии: они помогают разбирать тактику воздушных ударов, планировать операции в глубоком тылу противника и постоянно обучаются на свежих данных прямо с поля боя.

Стоит отметить, что Palantir – серьезный игрок, чьими программными решениями давно пользуются армии и спецслужбы стран НАТО. И сейчас в Украине мы наглядно видим этот технологический разрыв. Пока путинская россия воюет методами прошлого века, делая ставку на "мясные штурмы", количество пехоты и слепую огневую мощь, здесь выстраивается современная архитектура обороны. В конце концов, современные конфликты решаются не количеством, а точным расчетом и технологиями.