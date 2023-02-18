Во Франции заявили о скорых поставках САУ Caesar Украине

Украина может рассчитывать на скорейшее получение дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar от Франции. Эта страна ускорила производство вооружения.

Видео дня

Об этом сообщила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что ВСУ получат дополнительные САУ уже скоро.

Кроме того, чиновница призвала все страны Европы адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

Напомним, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Францией Украине 12 дополнительных 155-мм САУ Caesar. Их поставки будут профинансированы из созданного французским парламентом фонда в размере 200 миллионов евро.

Кроме того, Франция совместно с Австралией объявили о совместном решении по поставкам в Украину нескольких тысяч 155-мм снарядов для западных артиллерийских систем, которые будут производиться специально для украинской армии.

Также вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил о тайной передаче Францией ВСУ противотанковых ракетных комплексов Akeron MP и ракет к ним. Они уже выполняют задачи на фронте. Число ПТРК, полученное Украиной, чиновник не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Белом доме заявили, что не влияют на решение других государств о военной помощи Украине. Каждая страна сама решает, какое оружие дать украинской армии для борьбы с полномасштабным вторжением России. Это касается, в частности, и истребителей МиГ-29;

– в Польше заявили о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание в передаче истребителей Миг-29 и F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!