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Во Франции заявили о скорых поставках САУ Caesar Украине

Марина Погорилко
War
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Во Франции заявили о скорых поставках САУ Caesar Украине

Украина может рассчитывать на скорейшее получение дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar от Франции. Эта страна ускорила производство вооружения.

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Об этом сообщила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что ВСУ получат дополнительные САУ уже скоро.

Кроме того, чиновница призвала все страны Европы адаптировать свои экономики к ускоренному изготовлению оружия.

САУ CAESAR на шасси Renault Sherpa 5 6×6

Напомним, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Францией Украине 12 дополнительных 155-мм САУ Caesar. Их поставки будут профинансированы из созданного французским парламентом фонда в размере 200 миллионов евро.

Кроме того, Франция совместно с Австралией объявили о совместном решении по поставкам в Украину нескольких тысяч 155-мм снарядов для западных артиллерийских систем, которые будут производиться специально для украинской армии.

Также вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио сообщил о тайной передаче Францией ВСУ противотанковых ракетных комплексов Akeron MP и ракет к ним. Они уже выполняют задачи на фронте. Число ПТРК, полученное Украиной, чиновник не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Белом доме заявили, что не влияют на решение других государств о военной помощи Украине. Каждая страна сама решает, какое оружие дать украинской армии для борьбы с полномасштабным вторжением России. Это касается, в частности, и истребителей МиГ-29;

– в Польше заявили о готовности отремонтировать танки Leopard для Украины. Кроме того, Польша подтвердила свое желание в передаче истребителей Миг-29 и F-16.

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