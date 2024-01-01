Во Львове из-за падения обломков 'Шахеда' вспыхнул пожар в музее Шухевича, в области горит общежитие. Фото и видео

Во Львове во время российской дроновой атаки под утро 1 января обломки сбитого дрона-камикадзе привели к пожару и разрушению музея Шухевича. По тем же причинам занялось общежитие в городе под облцентом.

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Предварительно, люди не пострадали, сообщил глава областной военной администрации Максы Козицкий. В Telegram-канале он опубликовал кадры с места происшествия.

По его словам, первый пожар произошел на Белогорще (местность в Зализничном районе Львова), туда выехали бойцы ГСЧС. Музей мемориального типа расположен в доме, где погиб генерал-хорунжий УПА Роман Шухевич.

"Предварительно, без пострадавших. Пожар продолжают тушить", – отметил глава ОВА в 05:37.

Также добавил, что в это время в городе снова было громко. Он призвал граждан оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще высока.

Также падение обломков "Шахеда" зафиксировали в городе Дубляны под Львовом. Там загорелась крыша общежития, на месте работают пожарные.

Львовский городской голова Андрей Садовый отметил, что о пострадавших в результате этих событий пока неизвестно.

"В день рождения Степана Бандеры (лидера УПА, родился 1 января 1909 года. – Ред.) москали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", – подчеркнул мэр Львова.

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Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки на Украину 29 декабря Россия нанесла несколько ракетных ударов по Львову, повредив 18 многоэтажек и другие здания. В результате военного преступления погиб мужчина и пострадали не менее 30 человек. В течение ночи и утра в те сутки агрессор направил на город 14 дронов и 15 ракет.

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