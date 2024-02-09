Во Львовской области обезвредили российскую ракету, сбитую во время обстрела 7 февраля. Фото

Российская ракета, упавшая на Львовщине, была обезврежена. Соответствующие работы выполнили взрывотехники полиции.

Об этом сообщили в МВД. В ведомстве отметили, что по ракете отработали средства противовоздушной обороны.

"Крылатую ракету Х-101, запустившую оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО. Боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала", - говорится в сообщении прессслужбы министерства.

Справка

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Она была разработана конструкторским бюро "Радуга" в 1995 году. Максимальная дальность полета – 5500 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области взрывотехники вывезли на взрывную площадку для уничтожения боевой части российской крылатой ракеты. Опасную находку, содержащую примерно 250 килограммов взрывчатки, нашли на территории домовладения.

Напомним, в поселке Ворзель Киевской области мужчина во время прогулки нашел три боевых противопехотных гранаты. Опасную находку изъяли саперы.

А в среду, 7 февраля, в результате ракетной атаки в Киевской области, предварительно, пострадали два человека. Кроме того, в регионе повреждены жилые частные и многоквартирные дома.

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