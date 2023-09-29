Во Львовской области развернут дополнительные блокпосты: с чем связано

На фоне приближения начала отопительного сезона во Львовской области будут развернуты дополнительные блокпосты. Это связано с необходимостью предотвращения возможных терактов и диверсий, которые враг практиковал в прошлом году, уничтожая инфраструктуру и оставляя украинцев без тепла, света и коммуникаций.

Об этом 28 сентября объявили во Львовской областной военной администрации после заседания Совета обороны региона. Все меры по защите будут предприниматься совместно с Силами обороны.

"Отдельно подчеркиваю, что установка блокпостов в регионе направлена на усиление контрразведывательного режима. Это делается для повышения безопасности жителей региона в преддверии отопительного сезона и на фоне регулярных обстрелов ракетами и дронами", — пояснила представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

Она также призвала граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом подозрительном случае, когда подозрительные лица фотографируют или иным образом фиксируют расположение тех или иных инфраструктурных объектов. Подобная бдительность способна предотвратить удары по ним со стороны российских войск.

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Как сообщал OBOZREVATEL, еще весной сообщалось, что в Киеве усовершенствуют систему инженерных ограждений, установленных с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, часть из них будет переведена в "спящий режим", а остальные полностью демонтируют.

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