'Во тьму смотри как хищник': как бойцы РДК воюют на стороне Украины против режима Путина

Русский Добровольческий Корпус – это подразделение, сформированное летом 2022 года. В его рядах находятся немало бывших российских военных и даже спецназовцев, решивших на территории Украины бороться с путинским режимом.

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На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", представители РДК – Русского Добровольческого Корпуса, которые в Украине воюют против россиян.

Бойцы РДК воевали в Ирпене, Мощуне, Николаевщине, Харьковщине, Запорожье и Донецкой области. В какой-то момент РДК переквалифицировался в спецоперации. "Это остров Змеиный, Каховка, Брянск", – объясняет начальник штаба корпуса с позывным Фортуна.

Фортуна родился в Новосибирске, но с 2017 живет в Украине. Он участвовал в операции РДК в Брянской области: 2 марта 2023 бойцы подразделения пересекли государственную границу Российской Федерации. Более того, через несколько дней после съемок этого материала они сделали это снова.

Сам Фортуна говорит: пока жил в России, боролся против режима Путина. Он принадлежал к движению, представители которого срывали государственные митинги и даже поджигали офисы "единой России" и управления ФСБ.

"Фактически все бойцы РДК – добровольцы. Среди них есть и бывшие российские военные", – говорит Фортуна. Одним из таких военных является боец с позывным Лансом.

Он участвовал в штурме Марьинки и в Широкинской операции, сражался с русскими и пророссийскими наемниками под Иловайском. Был в составе Первой штурмовой роты Да Винчи. Ланс родом из Иваново, в прошлом – представитель националистического движения. В 2014 году он поддержал полк Азов.

"Конфликт на юго-востоке Украины – это был конфликт России с Украиной. Я понял, что оставаться в стороне для меня неприемлемо", – говорит Ланс.

Личный состав РДК – это исключительно россияне. Преимущественно граждане РФ, но в ряды корпуса могут присоединиться и лица без российского гражданства, если они являются этническими русскими.

"Раньше брали всех, а теперь интересуемся, чем этот человек может быть нам полезен. Также кандидат должен пройти ряд проверок, включая полиграф", – рассказывает Фортуна.

Одной из знаковых операций РДК, о которой они могут говорить публично, была операция в Каховке в январе 2023 года. Задачей бойцов корпуса было уничтожение скрытого командного пункта войск РФ. "Взяли пленника, оставили убитыми более десятка российских солдат", – делится деталями операции военный с позывным Могила. Этот боец приехал в Украину из Татарстана. Доброволец рассказал интересные вещи об ощущении страха на войне.

"Идти воевать надо не с мыслями о том, что тебя здесь застрелят. А о том, что ты пришел убивать, ты пришел уничтожать врага. Тогда чувство страха притупляется мгновенно", – говорит он.

Отношение к России у бойцов – без оптимизма. "Сейчас все явки и голоса нарисуют, сейчас уже момент потерян. Нет пассионариев в стране. Лет пятнадцать назад еще можно было что-то изменить, сейчас уже нет. Даже если все проголосуют против Путина, мы все равно увидим Путина", – говорит Фортуна.

Целью РДК, по словам начальника штаба, является окончание войны на условиях Украины, наказание всех виновных в агрессии и демонтаж России как государства.

Как можно подать заявку на присоединение к РДК?

"Это можно сделать через любые соцсети", – говорит Фортуна. Хотя иногда бывает, что все бойцы корпуса находятся на боевых задачах, поэтому заявки остаются без ответа. Кроме того, есть определенные сложности с тем, чтобы переправить человека в Украину из Европы или России. Но даже, несмотря на это, заявления на вступление в РДК приходят постоянно, а количество бойцов – растет.