Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24: все подробности

Украина продолжает терять своих героев в войне с Российской Федерацией. Так, во время выполнения боевого задания разбился украинский шутрмовий вертолет Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба 12 отдельной бригады армейской авиации. Где именно разбилась машина, не сообщается, все находившиеся на борту, погибли.

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависла черная туча. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24. Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, которые ждали своих близких дома", – говорится в сообщении летчиков.

На борту машины, вероятно, находилось четверо членов экипажа. Об этом свидетельствует сбор, который бригада объявила в поддержку четырех семей погибших военных. Все желающие могут помочь по ссылке.

Потери в войне с Россией – последняя информация

Напомним, ранее в Донецкой области во время несения службы возле Краматорска погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Радислав Богдан. Сердце украинского воина остановилось 15 декабря.

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября во время выполнения боевого задания на том же направлении погиб военный из Броваров Киевской области Петр Канарский. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

