Во время ''вытеснения'' мифической ДРГ в Брянской области на мине взорвались росгвардейцы

В ходе зачистки территории у населенного пункта Сушаны после "вторжения украинской ДРГ" в Брянскую область на мине подорвалась машина Росгвардии. В результате было ранено четверо оккупантов.

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Об этом сообщили российские пропагандистские источники. Кроме того, оккупанты заявляют, что им якобы удалось "вытеснить" украинскую группировку.

Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в ходе зачистки территории Сушан, куда сегодня проникла "украинская ДРГ", были ранены четверо росгвардейцев.

"Их автомобиль подорвался на мине – и трое сотрудников брянского СОБР, а также взрывотехник ОМОНа получили легкие осколочные ранения. На данный момент их жизни ничего не угрожает", – сообщил он.

Важно отметить, что в ФСБ страны-агрессора заявили, что вытеснили якобы "украинскую ДРГ" за пределы Российской Федерации. После этого по ним якобы нанесли артиллерийский удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.