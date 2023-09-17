Вода была со всех сторон: пограничник рассказал невероятную историю спасения людей в Херсонской области. Видео

Украинский пограничник с позывным "Док" рассказал невероятную историю спасения людей на Херсонщине. Так, после подрыва Каховской ГЭС 6 июня защитники отправились эвакуировать людей с небольшого островка на Левом берегу Днепра.

Видео с военным выложили в Telegram-канале МВД Страны. Пограничники, рискуя собственной жизнью, отправились прямо под вражеские пули и начали эвакуацию.

Как рассказывает "Док", им поступила информация, что украинская аэроразведка нашла на левом берегу Днепра в районе поселка Кардашинка остров, на котором было до 30 человек. Люди находились на небольшом клочке земли, затопленном со всех сторон.

Пограничники в полной темноте добирались до пострадавших в результате затопления людей.

"Операция готовилась в течение часа с колес. Просто уже все были в пути и решали, как мы будем делать", – рассказывает Док.

Действовать должны были очень быстро и осторожно. Защитники в полной темноте добирались до пострадавших людей. В результате им удалось добраться до островка и провести эвакуацию.

Видео дня

"Работали молниеносно. Тот день был насыщен адреналином и желанием помочь людям, нашим людям", – рассказывает пограничник.

Ранее сообщалось, что восстановление разрушенной Каховской ГЭС будет продолжаться 6 лет. Еще 2 года уйдет на разработку экспериментального проекта. Таким образом, вместе с разработкой проекта на ее восстановление уйдет 8 лет. На первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом Украине нужны сотни миллиардов долларов для того, чтобы оплатить восстановление после окончания войны. ЕС, США и их союзники хотят заставить заплатить РФ, однако сделать это будет гораздо сложнее, чем казалось.

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