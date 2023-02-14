"Идет наращивание усилий": в Пентагоне заявили, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной

Страны-партнеры Украины продолжают наращивать усилия для военной помощи нашей стране. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что союзники передачей оружия помогут украинским воинам перейти в контрнаступление весной.

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Такое заявление прозвучало на открытии нового, девятого заседания в формате "Рамштайн", которое началось 14 февраля в Брюсселе (Бельгия). Событие транслировали украинские и иностранные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр обороны Соединенных Штатов подчеркнул: Россия не выиграла войну, Киев не пал, а друзья остаются вместе с Украиной.

"Страны доброй воли со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения. Вся Контактная группа приняла решение о том, что мы будем оказывать долгосрочную поддержку Украине в ее борьбе за свою свободу. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", – заявил Остин.

Он отметил, что за год большой войны Силы обороны достигли успеха на Киевщине, Харьковщине, Херсонщине.

По словам Остина, на встречах в формате "Рамштайн" он продолжает видеть несокрушимую решимость поддерживать Украину.

Видео с открытия заседания:

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее глава МО Украины Алексей Резников заявил, что на повестке заседания контактной группы по обороне Украины стоит пять основных вопросов. Это защита украинского неба, в частности, через привлечение авиационной платформы; развитие "танковой коалиции"; стратегия передачи боеприпасов; обучение украинских военных; стабильность поддержки (логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного Шенгена").

– Перед саммитом "Рамштайн-9" главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

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