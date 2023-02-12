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Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
642
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео

Украинские воины из одного из элитных подразделений Военно-морских сил тренировались уничтожать надводные цели. Подобные тренировки проходят регулярно, ведь от того, как хорошо воин знает свое оружие и владеет им, зависит его жизнь и жизни его побратимов.

Видео дня

Видео показали в Telegram-канале ВМС ВСУ. Также в программе учений проведение тактических действий, движение в составе группы и теория разведки.

"Военные элитного подразделения ВМС тренируются уничтожать надводные цели", - подписали кадры, снятые оператором АрмияInform Евгением Тристаном, в Военно-морских силах.

Детальнее о тренировках идет речь в репортаже АрмияInform.

Как рассказывают журналисты издания, плановый комплекс учений и тренировок для этого подразделения ВМС ВСУ проходил на юге нашего государства. На видео – отработка стрельбы с берега по надводным целям. Эта постоянная, почти обыденная работа нужна для того, чтобы в решающий момент воин мог выжить сам и сохранить жизни побратимов.

"Эти занятия проводятся с целью улучшения навыков стрельбы. Почему это важно? Потому что самое важное для бойца разведчика - это хорошо знать свое оружие и владеть им, потому что от этого во время выполнения задач зависит собственная жизнь и жизнипобратимов", –- цитирует АрмияInform воина с позывным "Прокурор".

Тренировки проходят регулярно. Быть воином – значит ежедневно проводить титаническую работу не только в бою, но и в усовершенствовании умений и навыков. Тренировочная программа, кроме стрельб, предусматривает также отработку тактических действий, движения в составе группы и изучение теории разведки.

В ходе учений, по оценке их организаторов, воины продемонстрировали высокий уровень подготовки и способность к поразительно быстрому овладению оружием. Каждый из них понимает: от того, насколько выложится во время учений, в бою без преувеличения зависят жизни. 

Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео
Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео

Сами же воины говорят: нет ни тени сомнений в том, кто выйдет победителем из развязанной РФ агрессивной войны против Украины.

"Мы обязательно победим, потому что нам есть что защищать. Мы понимаем, что делаем и зачем. С такой мотивацией, которая есть у нас, украинцы просто непобедимы", - говорит "Прокурор".

Напомним, ранее стало известно, что украинские морпехи за сутки уничтожили 19 оккупантов  и вражескую пушку "Гиацинт-Б", а также отправили по курсу  российского корабля вражеский расчет СПГ в Донецкой области.

В общей сложности армия России за последнюю неделю потеряла около 6500 кафиров, 2 самолета и десятки танков. Некоторых видов вражеской техники с 6 по 12 февраля украинские воины уничтожили вдвое, трижды или даже в четыре раза, чем в течение позапрошлой недели.

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