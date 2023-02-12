Военные элитного подразделения ВМС показали, как тренируются уничтожать надводные цели. Видео

Украинские воины из одного из элитных подразделений Военно-морских сил тренировались уничтожать надводные цели. Подобные тренировки проходят регулярно, ведь от того, как хорошо воин знает свое оружие и владеет им, зависит его жизнь и жизни его побратимов.

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Видео показали в Telegram-канале ВМС ВСУ. Также в программе учений проведение тактических действий, движение в составе группы и теория разведки.

"Военные элитного подразделения ВМС тренируются уничтожать надводные цели", - подписали кадры, снятые оператором АрмияInform Евгением Тристаном, в Военно-морских силах.

Детальнее о тренировках идет речь в репортаже АрмияInform.

Как рассказывают журналисты издания, плановый комплекс учений и тренировок для этого подразделения ВМС ВСУ проходил на юге нашего государства. На видео – отработка стрельбы с берега по надводным целям. Эта постоянная, почти обыденная работа нужна для того, чтобы в решающий момент воин мог выжить сам и сохранить жизни побратимов.

"Эти занятия проводятся с целью улучшения навыков стрельбы. Почему это важно? Потому что самое важное для бойца разведчика - это хорошо знать свое оружие и владеть им, потому что от этого во время выполнения задач зависит собственная жизнь и жизнипобратимов", –- цитирует АрмияInform воина с позывным "Прокурор".

Тренировки проходят регулярно. Быть воином – значит ежедневно проводить титаническую работу не только в бою, но и в усовершенствовании умений и навыков. Тренировочная программа, кроме стрельб, предусматривает также отработку тактических действий, движения в составе группы и изучение теории разведки.

В ходе учений, по оценке их организаторов, воины продемонстрировали высокий уровень подготовки и способность к поразительно быстрому овладению оружием. Каждый из них понимает: от того, насколько выложится во время учений, в бою без преувеличения зависят жизни.

Сами же воины говорят: нет ни тени сомнений в том, кто выйдет победителем из развязанной РФ агрессивной войны против Украины.

"Мы обязательно победим, потому что нам есть что защищать. Мы понимаем, что делаем и зачем. С такой мотивацией, которая есть у нас, украинцы просто непобедимы", - говорит "Прокурор".

Напомним, ранее стало известно, что украинские морпехи за сутки уничтожили 19 оккупантов и вражескую пушку "Гиацинт-Б", а также отправили по курсу российского корабля вражеский расчет СПГ в Донецкой области.

В общей сложности армия России за последнюю неделю потеряла около 6500 кафиров, 2 самолета и десятки танков. Некоторых видов вражеской техники с 6 по 12 февраля украинские воины уничтожили вдвое, трижды или даже в четыре раза, чем в течение позапрошлой недели.