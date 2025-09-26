Военные могут получить технику по программе 'Армия Дронов Бонус': пошаговый алгоритм от Минобороны

Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм получения техники по программе "Армия Дронов Бонус" через систему DOT-Chain Defence. Она действует с августа и уже помогает военным получать дополнительные дроны и оборудование за уничтожение вражеских целей.

Реализацию программы обеспечивают Агентство оборонных закупок Минобороны и оборонный кластер Brave1. Для этого используется цифровая система управления DOT-Chain Defence, которая ускоряет доставку техники. В ведомстве пояснили, что средний срок от заказа до получения составляет около 10 дней.

Новые возможности

"Армия Дронов Бонус" действует для всех подразделений Сил обороны Украины. Система работает по принципу мотивации: за подтвержденные поражения вражеских целей военным начисляются баллы. Накопленные е-баллы можно обменять на беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы или наземные роботизированные комплексы. В то же время техника, полученная через эту программу, является дополнительной и не заменяет централизованное обеспечение армии.

Алгоритм работы

Авторизация в Delta. Ответственные лица подразделения заходят в систему Delta и получают доступ к каталогу Brave1 Market. В каталоге отображаются карточки товаров с характеристиками, описанием и наличием. Загрузка доказательств. Военные загружают в Delta фото и видео подтверждения поражения врага. Начисление баллов. После проверки доказательств подразделению начисляются е-баллы, соответствующие уничтоженным целям. Выбор техники. В Brave1 Market военные видят баланс баллов и могут выбрать дроны или другие изделия. После этого подтверждают заказ и указывают территориальную общину для передачи. Передача в DOT-Chain Defence. Заказ автоматически поступает в систему DOT-Chain Defence. Там ответственные лица авторизуются, чтобы отслеживать статус и подписывать документы. Назначение ответственных лиц. АОЗ запрашивает у воинской части данные о лицах, которые будут работать в системе от ее имени. Часть присылает ответ, назначая тех, кто будет принимать товар и подписывать документы. После короткого обучения они получают доступ к системе. Мониторинг и доставка. В разделе "Заказы" военные отслеживают статус поставки. Средний срок доставки – 10 дней. Оформление документов. После фактической поставки в системе подписывается расходная накладная, а поставщик формирует акты приема-передачи. Их подписывают три стороны – поставщик, командир воинской части и АОЗ. На этом цикл заказа завершается.

Примечание: за пункты 1-4 отвечает Министерство цифровой трансформации и Brave1, пункты 5-8 - Агентство оборонных закупок Минобороны.

