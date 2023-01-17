Российские оккупанты начали применять в Украине мины с сейсмическими датчиками – Нацполиция

Войска РФ в войне против Украины активно прибегают к минированию территорий, чтобы помешать продвижению Сил обороны. Новым вызовом для украинских саперов стали российские мины с сейсмодатчиками.

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Такой механизм срабатывает, реагируя на движение – колебания грунта. Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич в интервью "Цензор.НЕТ" сказал, что наши взрывотехники столкнулись с таким оружием впервые только после полномасштабного вторжения агрессора.

Фацевич отметил: советская школа минирования, которую враг взял как основу, на самом деле была достаточно развитой.

"Они применяют мины с сейсмическими датчиками, новые мины-ловушки, с которыми мы только сейчас столкнулись. Поэтому нашим специалистам этому тоже нужно учиться", – заявил он.

Представитель Нацполиции рассказал, что в ведомстве есть штатное подразделение взрывотехников. Но сейчас их не хватает, потому что работы очень много.

"Мы всех привлекаем сейчас или на линии столкновения во время выполнения боевых задач, в частности для поддержки наших сил, если продвигаемся вместе с военными, или для разминирования деоккупированных территорий. И среди взрывотехников, к сожалению, тоже есть потери, потому что такие ловушки россияне делают, что иногда ошибаются наши саперы и гибнут или получают травмы", – отметил Фацевич.

Добавим: оккупанты хвастались применением мин с сейсмическими датчиками (в частности на Запорожском направлении) еще в ноябре-2022. Пропагандисты писали, что это делается для того, чтобы предотвратить передвижение украинской военной техники и личного состава.

В арсенале РФ есть запрещенные согласно Оттавской конвенции противопехотные мины ПОМ-3, оборудованные сейсмодатчиками. Электронный блок управления ПОМ-3 может засекать движущиеся объекты и выделять живую силу, а также примерно определять дальность до цели.

Как писал OBOZREVATEL:

– Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявляла, что около 30% территории страны нуждаются в разминировании.

– А советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что, убегая из Херсона, российские оккупанты минировали даже детские игрушки. Масштаб работы для саперов очень серьезный.

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