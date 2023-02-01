Военный эксперт дал прогноз, на каком направлении войска РФ могут пойти в новое наступление: это единственный плацдарм

Новое наступление России на Украину, скорее всего, следует ожидать из Донецкого направления. В ближайшие месяцы именно оно будет оставаться наиболее горячей точкой в Украине.

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Соответствующее мнение в комментарии "24 каналу" высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он прогнозирует, что наиболее интенсивные боевые действия и дальше продолжатся в районах Бахмута, Угледара и Авдеевки, поскольку эта территория является единственным плацдармом, на котором российские войска могут поддерживать какой-то темп наступательных действий.

В то же время Коваленко убежден, что россияне не могут начать наступление на Луганском направлении, Запорожье или левобережной Херсонщине.

"Это касается и угроз со стороны Беларуси – в ближайшие недели мы можем не ждать (наступления – ред.), ведь там отсутствует формирование любой ударной группировки", – уверен Коваленко.

Напомним: по данным американского Института изучения войны, новое наступление в ближайшие месяцы является самым вероятным планом действий страны-агрессора. Одним из факторов называют и то, что Кремль продолжает сотрудничество с Ираном: он установил прямые каналы финансовой связи между иранскими и более 800 российскими банками.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что страна-агрессор Россия может готовить новое наступление на Украину до 24 февраля. В традициях "совка" россияне любят привязывать такие действия к определенным датам.

Секретарь СНБО отметил, что у захватчиков стоит задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины. Кроме того, они уже неделю разведывают оборонные возможности защитников Украины в Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область якобы для охраны границы с Сумской областью Украины. Местные власти утверждают, что регион "неоднократно подвергался украинским обстрелам" после начала масштабного вторжения ВС РФ в Украину;

– в американском Институте изучения войны сообщили, что Москва и Минск могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023 года наступление маловероятно.

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