Воевал в самой горячей точке фронта: в боях за Бахмут погиб сын главы правления ''Донецкоблгаза''. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб Артур Батий – сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батия. Героя не стало под городом Бахмут Донецкой области в с. Богдановка.

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Трагедию подтвердил отец военнослужащего и пресс-служба "Донецкоблгаза". "Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины. Воин отличился мужеством и храбростью на поле боя", – сообщается в Facebook-посте газотранспортной компании.

Сотрудники компании выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

"Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служба за нашу свободу навсегда останется в памяти!" – написали в "Донецкоблгазе".

Отец украинского защитника сообщил, что похороны Артура Батия назначены на 30 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинский журналист Александр Цахнив погиб в бою на Бахмутском направлении, защищая родной край от российского нашествия. Ему было 37 лет.

– Ранее на войне с российскими оккупантами погиб военный с Волыни Василий Клепанчук. Домой отца не дождались сын и дочь.

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