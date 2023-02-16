Воины ВСУ под Бахмутом уничтожили редкую российскую бронемашину ''Штурм-С''. Видео

Артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ устроили "бавовну" российским оккупантам в пригороде Бахмута на Донетчине. Воины уничтожили редкую российскую бронемашину "Штурм-С" с противотанковым комплексом.

Видео дня

Видео опубликовал официальный Telegram-канал 3-й ОШБр. Напомним, что это подразделение было сформировано ветеранами "Азова" 24 февраля 2022 года, недавно переведено в состав Сухопутных войск ВСУ и ныне выполняет задачи по защите территориальной целостности страны от российского агрессора (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Воины уточнили, что поражение врагу наносил 1-й артиллерийский дивизион "Команда Выстрел" бригады, в частности, из самоходной гаубицы "Мста-С".

На кадрах показано, как тремя попаданиями защитники сожгли боевую бронированную машину "Штурм-С", а также склад с боекомплектом врага.

Отметим, что "Штурм-С" – советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения танков, бронетранспортеров и хорошо защищенных точечных целей.

Эта бронемашина создавалась как единая система наземного вооружения ("Штурм-С") и воздушного ("Штурм-В") базирования, ее оснастили первым серийным ПТКР со сверхзвуковой скоростью полета.

В России разработку Коломенского КБ машиностроения 1970-х годов называют одним из лучших комплексов управляемого ракетного вооружения. Современную версию "Штурм-СМ" российская армия взяла на вооружение в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили еще один российский "Солнцепек". В частности, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А они сожгли возле Угледара на Донетчине.

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