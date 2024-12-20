'Война длится слишком долго': Шольц и Трамп сошлись во мнении как можно быстрее поставить Украину и РФ на путь 'справедливого и устойчивого мира'

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого они, в частности, говорили о российском полномасштабном вторжении в Украину. Политики сошлись во мнении, что война продолжается "слишком долго".

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили на сайте федерального правительства Германии. В центре разговора, как отмечается, были вызовы в сфере безопасности в Европе.

Шольц и Трамп, проинформировали на сайте немецкого правительства, разделяют мнение о том, что важно "скорее встать на путь честного, справедливого и устойчивого мира".

"Они согласились, что война России против Украины длится слишком долго и что важно как можно быстрее стать на путь честного, справедливого и устойчивого мира", – говорится в сообщении.

Шольц подчеркнул, что и дальше будет поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии "столько, сколько будет нужно".

Напомним, что после разговора с Трампом в начале декабря в интервью СМИ Шольц выразил уверенность, что сможет договориться с избранным президентом Штатов о "общей стратегии в отношении Украины". При этом немецкий канцлер исключил какие-либо решения, которые могут быть приняты без участия украинцев.

Шольц добавил, что "подробно" общался с будущим американским лидером, а его команда общалась напрямую с советниками Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Германии во главе с Шольцом. Это было необходимым шагом на пути к досрочным выборам. Теперь страну ждут выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

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