"Война до последнего украинца": российская пропаганда активно распространяет ложь о "переговорах"

Россия активизировала использование фейка о "войне до последнего украинца". Пропаганда противника пытается обвинить президента Владимира Зеленского в том, что он якобы "категорически отвергает любые мирные инициативы".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности на своем Telegram-канале SPRAVDI разоблачил ложь россиян. Фейк о том, что мирные переговоры главу Украины якобы не интересуют и "он уже перешел к реализации плана войны до последнего украинца" продвигают, в частности, прокремлевские Telegram-паблики.

Однако это – откровенная ложь и типичная российская манипуляция. Зеленский как раз выступает за мирные переговоры, но не на условиях страны-агрессора. В частности, президент предложил Формулу мира, а демократические правительства ее поддержали.

Пункты этой Формулы будут обсуждаться на саммите в Швейцарии, и, по мнению Зеленского, сильные государства смогут "дожать Москву политически", как это случилось ранее с зерновой инициативой.

"Если за столом будут государства, которые действительно хотят мира и требуют от России справедливого мира, тогда подготовится документ со всем нашим видением, и найдется момент, как и кто будет это проговаривать с представителями врага", – отмечал президент.

В SPRAVDI добавили: Россия своими фейками пытается создать ощущение безысходности и гнева против руководства Украины якобы из-за "бесперспективной" войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети начали распространять фейк, мол, ТЦК и СП Украины "вручают повестки" гражданам нашего государства на территории Молдовы.

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