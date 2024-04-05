'Война должна быть завершена на условиях Украины': в ЕС напомнили, что Россия является агрессором

Все страны-члены ЕС продолжат поддерживать Украину так долго, как будет необходимо, до победы над Россией в развязанной ею войне. Такова общая позиция Европейского Союза.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано. По его словам, именно Украина - жертва российской агрессии, поэтому на ее условиях и должна завершиться эта война.

Таким образом, спикер прокомментировал сообщения некоторых западных СМИ о вероятности обмена членства Украины в ЕС и НАТО на территориальные уступки на средства временно оккупированных Россией территорий.

"Вообще мы не комментируем сообщения в медиа со ссылкой на неназванные источники. Что действительно важно – это позиция ЕС, которая согласована между всеми странами-членами. Она заключается в том, чтобы поддерживать Украину так долго, насколько будет необходимо, до ее правомерной победы в этой оборонной войне", – подчеркнул Стано.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, до конца текущего десятилетия Украина должна выиграть войну и стать членом Европейского Союза в международно признанных границах.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что вступление Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам его государства. Более того, присоединение нашей страны к этим блокам для Варшавы чрезвычайно важно.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался, что с присоединением нашего государства к блоку вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

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