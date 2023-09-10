'Война не будет долговременной': Буданов убежден, что России на долго не хватит

Глава Управления разведки Кирилл Буданов убежден, что война с Россией не будет длительной и не затянется еще на годы, как прогнозирует ряд военных и политических аналитиков. Опираясь на данные об агрессоре, которыми ГУР в достаточной мере обладает, РФ не имеет долгосрочных ресурсов, истощая себя каждый день.

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Об этом военный заявил во время форума Ялтинской европейской стратегии, который проходил в Киеве. Буданов заметил, что его позиция остается субъективным мнением, но он в нем настойчив.

"Я не разделяю мнение, что это будет продолжительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе данных, имеющихся у нас прежде всего по противнику", – подчеркнул военачальник.

При этом он добавил, что у каждого свое представление о длительности сроков. Если кто-то считает затяжным семь месяцев или год, то тогда их прогнозы вполне совпадают с его собственными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буданов также указал, как близки договоренности Украины с Москвой об обмене военнопленными по принципу "всех на всех". Пока Кремль создает искусственные препятствия в этом процессе.

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