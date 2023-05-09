'Война пошла не по плану': в Госдепе объяснили ракетный террор России против Украины

В Государственном департаменте США считают, что войска России усилили количество ракетных атак на украинские города из-за провалов захватчиков на поле боя. Там сказали, что полномасштабная война, которую российский диктатор Путин объявил против Украины, пошла не по его плану.

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Об этом сказал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 8 мая, передает "Укринформ". Так американский чиновник прокомментировал воздушную атаку на Украину, которую оккупанты устроили прошлой ночь, запустив 35 дронов-камикадзе.

Пател отметил, что эта атака России на мирные украинские города является очередным пунктом в длинном списке проявлений агрессии страны-террориста против украинского народа.

Представитель Госдепа в очередной раз подчеркнул, что такие удары по населенным пунктам Украины являются абсолютно недопустимыми.

Также он напомнил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку вплоть до полной победы над оккупантами. Кроме того, Штаты будут предпринимать определенные шаги для того, чтобы Россия понесла наказание за полномасштабную агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ в ночь на 8 мая атаковала Киев 35 дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА, в то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, а также привели к пострадавшим.

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