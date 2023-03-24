Война против Украины нарушила систему подготовки военных РФ: разведка Британии указала на проблемы и ''сигнал'' от Беларуси

Война, развязанная Россией в Украине серьезно нарушила систему подготовки российских военных. Инструкторы в основном были направлены на фронт, а солдаты ВС РФ вынуждены обучаться на базе гораздо менее опытной белорусской армии.

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На этот факт обратили внимание в сводке британской разведки, которая была опубликована в Twitter Министерства обороны страны. Там отметили, что по состоянию на середину марта 2023 года государство-агрессор, вероятно, передислоцировало не менее 1 000 военнослужащих, которые проходили подготовку на Обуз-Лесновском полигоне на юго-западе Беларуси.

В разведке подчеркнули, что РФ оставила палаточный лагерь для военных на месте, в связи с чем в британской разведке пришли к выводу, что она рассматривает возможность продолжения программы подготовки, хотя пока ротация не состоялась.

"Вероятно, Россия также рассматривает продолжающуюся косвенную поддержку операции со стороны Беларуси как важный политический месседж", – сказано в сводке.

Напомним: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив, що повністю виключати можливість повторного наступу російських військ з території Білорусі не можна. З заявленого восени минулого року російським командуванням військового контингенту РФ на білоруській території нині там перебуває менше половини.

"Официально Россия заявила о размещении 9 тысяч военнослужащих. Сейчас наземный российский компонент насчитывает более 4 тысяч человек – это преимущественно мобилизованные граждане РФ, которые проходят трехмесячный курс подготовки в составе подразделений территориальных войск РФ под руководством белорусских инструкторов. В дальнейшем эти мобилизованные перемещаются обратно в Россию для ведения боевых действий на территории Украины", – отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил истерику из-за поставок Украине танковых снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 от Британии. Лукашенко похвастался, что страна-агрессорпоставит Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном";

– В Беларуси пограничники снова пожаловались на украинских коллег. На этот раз они назвали издевательством о том, что сотрудники ГНСУ повесили макет солдата страны-агрессора РФ и назвали его Валерой.

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