Война только обостряется: Порошенко передаст на фронт экскаваторы, мастерские и командно-штабные машины

Петр Порошенко, кроме нескольких тысяч дронов и средств РЭБ, подготовил для бригад на фронте большую партию техники – экскаваторы, передвижные мастерские, командно-штабные пункты и стирально-душевые комплексы.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Все это срочно отправляется на фронт, потому что там становится все жарче – говорит пятый президент. Технику и дроны уже ждут подразделения ССО, десантники, штурмовики, разведчики, морпехи и бригады ТРО.

"Мы не останавливаемся ни на минуту. Вчера мы подготовили партию разведывательных и ударных дронов, а сегодня большая техника. Что на эту сумму мы передаем военным? Экскаваторы для строительства крепких линий обороны, командно-штабные машины для нашего десанта, ПАРМы, которые благодаря профессиональным мастерам быстро возвращают к работе грузовики. Мобильные бани, производством которых наша команда гордится. На этот раз передаем стирально-душевые в количестве семи штук", – говорит Порошенко.

Общая стоимость этой техники составляет 17 миллионов гривен. Вместе с дронами этот конвой "тянет" на 85 млн грн.

"Все это – наше производство. За исключением экскаваторов, производимых нашими партнерами, компания TDC. Эти три великана мы выкупили у них абсолютно новенькими, прямо с конвейера", – говорит Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко системно снабжает войсками строительную технику для фортификационных работ, так как ее в бригадах катастрофически не хватает.

Порошенко в очередной раз отметил, что "расслабленный" режим работы парламента во время полномасштабной войны недопустим. "Некоторые думают, что лето – это время для отдыха. Но военные с этим точно не согласятся: война только обостряется. Расслабляться времени нет, поэтому уже совсем скоро отчитаемся перед вами на фронте", – говорит пятый президент.