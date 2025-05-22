"Война требует от каждого отдачи сил": Бутусов объяснил свое решение мобилизоваться в ряды Нацгвардии

Известный украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Он вступил в 13-ю бригаду "Хартия", получил звание солдата и сейчас проходит подготовку как стрелок.

Об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице. По словам Бутусова, несмотря на важность работы медиа во время войны, он решил, что его место — непосредственно среди военных. Журналист отметил, что война требует максимальной самоотдачи, и поэтому выбрал путь службы на передовой, а не в пресс-службе, несмотря на проблемы со здоровьем, о которых не сообщал в ТЦК.

"У меня большое количество друзей-военных, которые говорят, что журналистика так же важна как фронт, потому что надо освещать проблемы армии и государства извне, потому что если изнутри никакой критики не будет, то не будет никаких изменений. И это правда. Да, журналистика, которая разоблачает коррупцию и защищает справедливость и преступления против жизни граждан остро нужна на войне, и хорошо, что журналисты могут работать. Мои взгляды и принципы ни в чем не изменились", — написал он.

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Бутусов отметил, что участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и трех штурмовых атаках. Кроме этого, он также участвовал в планировании операций, принятии тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта и тому подобное.

"Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять с открытого прицела, но все это в ТЦК, я конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", — пояснил журналист.

Он считает, что успешное противодействие врагу зависит не от количества, а от качества управления, профессиональной подготовки и развития современных войск — дроновых, инженерных, антидронових.

"Я часто на войне, я вижу динамику событий, ситуация опасна для существования нашего государства в целом. И я понимаю, что изменения сверху под влиянием критики власти проходят очень медленно. Нам стоит надеяться на изменения в самих силах обороны, и много таких изменений мне вместе с другими журналистами и общественным мнением удалось осуществить. Надо сделать значительно больше и значительно быстрее", — заявил Бутусов.

По словам журналиста, необходимое создание армейских корпусов и развитие бригад в их составе, развитие дроновых, антидронових и инженерных войск в составе корпусов и отдельных оперативных частей, качество управления и организации, качество подготовки и применения пехоты могут изменить ход войны и остановить фронт. Однако эти изменения

"И эти изменения надо делать в самой армии, и изменения могут произойти исключительно в таких, смертельно тяжелых для государства условиях", — заявил он.

Журналист с уважением отозвался о командовании 13-й бригады, особенно о ее первом командире Игоре Оболенском, который еще в 2016 году ввел стандарты НАТО в НГУ. Речь идет о введении оргштатной структуры, уставов и оперативных процедур ВС США, выделении отдельного независимого сержантского звена и децентрализованного управления, S-структуры штаба, воплощении качественного отбора и подготовки, правил общения, высокого боевого духа и традиций.

"Бригада "Хартия" строит среду технологий, оперативных процедур и боевых алгоритмов, которые создают преимущество над врагом не в количестве людей и техники, а в качестве управления и организации, это позволяет гибко менять тактику, порядок планирования и применения войск, качество подготовки бойцов. Я в это верю", — написал он.

Также Бутусов считает, что масштабирование такого опыта по организации и управлению — единственный возможный путь к победе.

"Я верю, что война требует от каждого отдачи всех возможных сил. А вера измеряется поступками", — отметил журналист.

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