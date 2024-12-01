Война в Сирии набирает обороты: повстанцы вошли в резиденцию Асада в Алеппо, взяли под контроль аэропорт. Видео и фото

Режим сирийского диктатора Башара Асада 1 декабря полностью утратил контроль над вторым по размеру городом страны Алеппо. В настоящее время суннитская группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" контролирует большинство Алеппо, кроме того северные районы города заняты так называемой армией Сирийского Курдистана.

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Об этом сообщает глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман. Он подтверждает информацию, что оппозиционные Асаду группировки заняли город, а также аэропорт Алеппо и все прилегающие к городу поселения.

Повстанцы также вошли в резиденцию Асада (на видео ниже).

Аэропорт Алеппо был занят полевым командиром Хасаном Абдулом Гани. Это второй по величине гражданский аэропорт Сирии после международного аэропорта Дамаска.

Так называемые сирийские правительственные войска отступили за пределы Алеппо в направлении Идлиба.

Интересно, что в занятом гражданском аэропорту повстанцы нашли (и, соответственно, забрали себе) много российского вооружения. В частности, среди трофеев противоракетный комплекс "Панцирь-С1", несколько РСЗО "Ураган", "Град" и "Шилка" с полным боекомплектом, танки Т-72, новые БТР-80, а также самолеты и вертолеты.

Однако Башар Асад надеется на помощь союзников в попытке отразить "наступление антиправительственных сил". Об этом он сказал в первом своем заявлении после начала операции повстанцев в Алеппо.

Как известно, Асад находится на территории РФ. По его словам, сирийский диктатор уже общался с премьер-министром Ирана Мухаммедом Шиа Ас-Судани, президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном и главой непризнанной "республики" Абхазии Гунба Бадрой.

Указанные союзники, как утверждает Асада, "поддерживают сирийское государство в борьбе с терроризмом и расширении его суверенитета, территориальной целостности и стабильности".

Также Асад отметил, что "терроризм понимает только язык силы, и это язык, которым мы его сломаем и ликвидируем, независимо от его сторонников и спонсоров".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израине считают, что переворот в Сирии и "крушение режима сирийского диктатора Башара Асада" несет для Израиля определенные выгоды, но они краткосрочны. Кроме них эти события несут Израилю потенциальные проблемы в будущем. Именно такие выводы сделала разведка Израиля.

Напомним, что 27 ноября в Сирии началось масштабное наступление протурецких сил на позиции армии Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, практически сразу захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.

А уже 29 ноября повстанцы взорвали в Алеппо два автомобиля и вступили в столкновение с войсками режима союзника РФ Асада на западной окраине города. Под обстрел попали общежития университета, в результате чего погибли четыре человека, в том числе студенты.

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