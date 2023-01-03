Войска РФ держат в оккупированном Крыму несколько типов носителей ядерного оружия – ГУР

Российские военнослужащие разместили в оккупированном Крыму носители ядерного оружия наземного, воздушного и морского базирования. Один из военных объектов полуострова захватчики готовили для хранения ЯО, но были ли эти работы завершены, неизвестно.

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Об этом "Укринформу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. Он подчеркнул, что ГУР следит за перемещением ядерного оружия России и знает, где оно расположено.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", – сказал Черняк.

Он отметил: захватчики начинали определенные работы на объекте "Феодосия-13" у села Краснокаменка, чтобы подготовить его для хранения ядерных боеприпасов. Черняк утверждает, что ГУР неизвестно о том, завершены ли эти работы.

Представитель разведки в контексте ядерных угроз Кремля заявил, что "страна-оккупант способна на все".

Он надеется, что международное сообщество сможет повлиять на руководство РФ, "чтобы не привести мир к ядерной катастрофе". "Украина также учитывает разные варианты развития событий", – подытожил Черняк.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Россией украинском Крыму участились случаи "бавовны" на военных объектах агрессора. Также там регулярно сообщают о работе ПВО. В связи с этим жителей полуострова начали информировать о том, как нужно себя вести во время воздушной тревоги.

– Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила: все граждане РФ, приехавшие на полуостров с нарушением миграционного законодательства нашей страны, должны будут уехать оттуда после деоккупации.

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