Оккупанты полностью разграбили центральную больницу в Скадовске – Центр национального сопротивления

В Скадовске Херсонской области, временно захваченном ВС РФ, оккупанты разворовали абсолютно все оборудование центральной городской больницы. Куда именно вывезли имущество – неизвестно.

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Об очередном случае мародерства военных страны-агрессора 22 января сообщил Центр национального сопротивления на своем сайте. Отмечается, что украденное из медучреждения вывезли на четырех военных грузовиках россиян.

"Оккупанты продолжают демонстрировать истинную цель своего вторжения – уничтожение всего украинского, мародерство и геноцид", – отметили в ЦНС.

Гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях обостряется. "Россияне делают все, чтобы максимально побуждать жителей ВОТ соглашаться на "эвакуацию" на территорию России. А практически – депортацию в регионы России, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа", – указано в сообщении.

Центр национального сопротивления призвал граждан выезжать в подконтрольные украинскому правительству населенные пункты, если это возможно.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее российский диктатор Владимир Путин своим указом фактически легализовал воровство имущества украинцев на временно захваченных территориях.

– В селе Обильное под Мелитополем на Запорожье оккупанты забирали у местных бытовую технику, вещи, посуду и даже срезали вышки мобильной связи.

– В село Черноземное Мелитопольского района солдаты ВС РФ привезли с собой множество награбленных в других населенных пунктах вещей – даже душевые кабинки.

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