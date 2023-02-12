Похудел на 15 кг и плакал, когда увидел родную землю: военный рассказал о русском плену

Украинский воин, которого удалось вернуть из российского плена в октябре, рассказал, что россияне ограничивали украинцам доступ к информации, утверждали, что большая часть нашей станы уже якобы оккупирована. Герой признался, что заплакал, когда увидел родную землю.

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Историей военнослужащего поделился Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) в Telegram. Воин Сергей захотел остаться анонимным, поэтому его имя изменено, а фото не публикуется.

Сергей был в русском плену семь месяцев. Сначала противник удерживал его на временно захваченных территориях. Потом воина перевели в СИЗО в России.

"За все время в плену у нас не было доступа к информации. Не было ни газет, ни радио, ни телевидения. О происходящем на фронте тоже ничего не знали. Связи с родственниками тоже не было", – рассказал мужчина.

Он написал письмо домой, для своей семьи. Его разрешили отправить, но пришло оно только через три месяца.

Сергей сказал, что в российском следственном изоляторе ему позволили читать книги, и он прочитал где-то два десятка.

"Кормили как-нибудь, за несколько месяцев я потерял 15 килограммов веса", – вспомнил Герой.

Россияне не предупредили, что его будут вести на обмен. Просто разбудили посреди ночи и заставили записать видео, что его "три раза кормили, оказывали медицинскую помощь, относились хорошо и претензий к колонии нет".

Сергей сперва подумал, что его переселяют, но когда услышал требования к видео, почувствовал, что его могут отпустить.

"Но уверенности в том, что везут именно на обмен, не было. Я помню первые ощущения, когда нас везли уже оккупированной территорией с открытыми глазами (без повязок), когда нам дали поесть в автобусе. Вижу: наконец-то наша земля, родная, хотя еще на ней враги. И это такая, знаете, тоска была. А потом было, помню, когда уже сел в автобус наш, когда нас поменяли – едешь и плачешь. Еду, смотрю – поля наши! Я очень мечтал приехать именно на осень. И вижу, что деревья уже зелено-желтые", – поделился своими эмоциями воин.

Он при первой возможности созвонился с родными и близкими. Друзья спросили у него: "Ты знаешь, что мы Харьковщину отвоевали и Херсон скоро отвоюем?". Мужчина был очень удивлен и ответил: "Да ладно!".

Сергей отметил, что за последние годы отношение к военным сильно изменилось. "Я когда приехал, меня одноклассники так поддержали, деньги начали собирать. Одноклассники, с которыми я давно не общался, собрались сами – это очень поддержало", – вспомнил он.

Воин посоветовал родственникам, близкие люди которых могут находится в плену, ждать, работать и жить дальше – "не забывать, что у них тоже есть жизнь".

"Основная функция военного – защита гражданского населения, чтобы оно нормально могло жить. Важно также следить за своим здоровьем, молиться, потому что на все воля Божья. Но главное – не навредить тем, кто еще в плену", – подчеркнул Герой.

В КШПОВ добавили: родственники военнопленных могут позвонить в координационный штаб по бесплатному телефону 0800 300 529.

Как писал OBOZREVATEL:

– Россия придумала новую тактику для затягивания обменов пленными. Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что к ней якобы обращаются матери этих воинов и просят не возвращать их домой, а сами пленники – "отказываются" от участия в обменах.

– Украина требует от РФ вернуть около 800 раненых военнопленных в ближайшее время. Речь идет именно о воинах с тяжелыми ранениями, которые во вражеском плену не получают должной медицинской помощи.

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